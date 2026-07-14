إعلام عن الحرس الثوري الإيراني: استهداف ناقلتين في مضيق هرمز

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14 يوليو تموز (رويترز) – نقل إعلام إيراني عن الحرس الثوري القول في بيان اليوم الثلاثاء إنه جرى استهداف ناقلتين عملاقتين “مخالفتين” وتعطيلهما في مضيق هرمز، بعد أن تجاهلتا التحذيرات وأغلقتا أنظمة الملاحة وحاولتا المرور عبر “مسار ملغوم”.

وذكر الحرس، في بيانه لوسائل الإعلام الإيرانية، أن الولايات المتحدة “تحرض السفن على استخدام مسار غير قانوني”، وأن التعاون مع “العدو المعتدي” سيؤدي إلى أضرار وتأخير في إعادة فتح المضيق، فضلا عن أزمة طاقة عالمية.

(تغطية صحفية إيناس العشري – إعداد مروة غريب للنشرة العربية )