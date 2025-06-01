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إعلام فلسطيني: مقتل 26 في غارة إسرائيلية على نقطة لتوزيع المساعدات في رفح

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القاهرة (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام فلسطينية وأخرى تابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الأحد أن إسرائيل شنت غارة على نقطة لتوزيع المساعدات تديرها مؤسسة غزة الإنسانية مما أدى إلى مقتل 26 شخصا على الأقل في رفح.

ولم يصدر بعد أي تعليق من إسرائيل على الغارة.

وبدأت مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة أيضا من إسرائيل عملها منذ فترة قصيرة في غزة.

وفي حين عبر بعض الفلسطينيين عن قلقهم إزاء حياد المؤسسة وإجراءات التحقق بالمقاييس الحيوية وغيرها من عمليات التدقيق التي ذكرت إسرائيل أنها ستطبقها، قال مسؤولون إسرائيليون إن المؤسسة سمحت بإجراء تدقيق بشأن المستفيدين لاستبعاد أي شخص يثبت ارتباطه بحماس.

وفي 28 مايو أيار، اتهمت حماس إسرائيل بقتل ثلاثة فلسطينيين على الأقل وإصابة 46 آخرين بالقرب من أحد مواقع توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية، وهو اتهام نفته المؤسسة.

كما قال الجيش الإسرائيلي إن قواته أطلقت أعيرة نارية تحذيرية في المنطقة خارج المجمع لإعادة السيطرة عليه، بينما هرع آلاف الفلسطينيين إلى موقع توزيع المساعدات.

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