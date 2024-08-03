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إعلام فلسطيني: مقتل 5 في ضربة إسرائيلية بالضفة الغربية منهم قيادي بحماس

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رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – قالت وسائل إعلام تابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن قياديا في الحركة قُتل يوم السبت في ضربة جوية إسرائيلية على مركبة في الضفة الغربية المحتلة، بينما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن أربعة آخرين لقوا حتفهم أيضا.

وأضافت وفا أن الأربعة لم تتحدد هوياتهم بعد.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ غارة جوية على خلية مسلحين في أنحاء مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وذكرت وسائل الإعلام التابعة لحماس أن المركبة كانت تقل مقاتلين وأن قياديا من كتائب طولكرم سقط قتيلا.

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