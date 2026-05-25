إعلام محلي: سماع دوي انفجارات في إيران والسبب مجهول

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القاهرة 25 مايو أيار (رويترز) – أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الاثنين بسماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس والمناطق الساحلية القريبة من مضيق هرمز، مضيفة أن السبب لا يزال مجهولا.

وذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء أن الوضع في بندر عباس تحت السيطرة ولا داعي للقلق بعد سماع دوي انفجارات شرقي المدينة.

وقالت وكالة تسنيم إنه تسنى سماع دوي ثلاثة انفجارات في بندر عباس، بينما ذكرت وكالة فارس أنه أمكن سماع أصوات مماثلة بالقرب من سيريك وجاسك قرب الممر المائي الاستراتيجي.

(تغطية صحفية منة علاء الدين ومحمد الجبالي وإيناس العشري والولي الولي -إعداد علي خفاجي ومحمد عطية للنشرة العربية)

