إعلان التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والتنفيذ يبدأ الأحد

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من آندرو ميلز ونضال المغربي ومعيان لوبيل

الدوحة/القاهرة/القدس (رويترز) – أعلنت الولايات المتحدة وقطر أن المفاوضين تمكنوا يوم الأربعاء من التوصل إلى اتفاق سيتم تنفيذه على مراحل من أجل إنهاء الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بعد 15 شهرا سقط خلالها عشرات الآلاف من القتلى الفلسطينيين.

ويتضمن الاتفاق الدقيق جدولا لما ستشهده فترة أولى تستمر ستة أسابيع من وقف إطلاق النار. ومن المقرر أن تشهد هذه الفترة انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة وإطلاق سراح رهائن تحتجزهم حماس مقابل الإفراج عن فلسطينيين من سجون إسرائيل.

وفي مؤتمر صحفي في الدوحة قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد. وأضاف أن المفاوضين يعملون مع إسرائيل وحماس على وضع خطوات تنفيذه.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن “هذا الاتفاق سيوقف القتال في غزة ويزيد المساعدات الإنسانية التي يحتاج المدنيون الفلسطينيون لها بشدة ويعيد لم شمل الرهائن مع أسرهم بعد أكثر من 15 شهرا في الأسر”.

واحتفل الفلسطينيون في شوارع غزة، التي تعصف بها أزمة إنسانية طاحنة وسط نقص حاد في الغذاء والمياه والوقود.

وقالت غادة، وهي أم نازحة ولديها خمسة أطفال “إنني سعيدة، نعم، أبكي، ولكن هذه دموع الفرح”.

كما عبرت عائلات الرهائن الإسرائيليين وأصدقاؤهم في تل أبيب عن سعادتهم لأنباء التوصل للاتفاق.

وقالت مجموعة من عائلات الرهائن في بيان “نحن، عائلات 98 رهينة، نرحب بالفرحة الغامرة والارتياح إزاء الاتفاق الذي سيعيد أحباءنا إلى ديارهم”.

يأتي الاتفاق بعد مفاوضات شاقة على مدى أشهر أجراها وسطاء مصريون وقطريون، بدعم من الولايات المتحدة. كما يأتي قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير كانون الثاني.

ورحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أيضا بالاتفاق في منشور على إكس.

وإذا نجح تنفيذ الاتفاق فإنه سيؤدي إلى وقف الحرب التي دمرت معظم أنحاء قطاع غزة وأجبرت معظم سكانه البالغ عددهم قبل الحرب 2.3 مليون نسمة على النزوح، ولا تزال تقتل العشرات كل يوم.

وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيليا، يشملون جميع النساء والأطفال والرجال فوق سن الخمسين.

وقال القيادي بحماس سامي أبو زهري لرويترز إن الاتفاق “إنجاز كبير يعكس الأسطورة التي حققتها غزة بصمود شعبها وبسالة مقاومتها”. وقالت الحركة لرويترز إن وفدها سلم الوسطاء موافقته على اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الرهائن.

وفي إسرائيل، قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن حماس تخلت عن مطلب في اللحظة الأخيرة ولا يزال هناك عدد من البنود التي لم يتم حلها في الاتفاق. وذكر في بيان “نأمل أن يتم الانتهاء من التفاصيل الليلة”.

وشنت إسرائيل هجومها على غزة بعد أن هاجم مقاتلون بقيادة حماس بلدات جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة من الإسرائيليين والأجانب، وفقا للإحصاءات الإسرائيلية.

ويقول مسؤولو الصحة في غزة إن القوات الإسرائيلية قتلت منذ ذلك الحين أكثر من 46 ألف فلسطيني في غزة.