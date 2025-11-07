إعلان فوز الوسطي يتن رسميا في هولندا واليمين المتطرف يسجل تقدما

أعلنت الهيئة الانتخابية الهولندية فوز روب يتن في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأسبوع الماضي، ممهدة الطريق أمام الوسطي البالغ 38 عاما ليصبح أصغر رئيس وزراء في تاريخ البلاد.

ووفق الهيئة، فاز يِتن بهامش ضئيل، متقدما بفارق 29,668 صوتا على اليمين المتطرف بقيادة غيرت فيلدرز، في انتخابات تُعد على نطاق واسع مؤشرا على صعود اليمين المتطرف في أوروبا.

قال يِتن لوكالة فرانس برس قبل أسبوع “لقد أظهرنا لبقية أوروبا والعالم أنه من الممكن هزيمة الحركات الشعبوية إذا وجهنا رسائل إيجابية لبلدنا”.

قبل توليه زمام الأمور في خامس أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، سيتعين على يتن أولا تشكيل ائتلاف، وهي عملية قد تستغرق شهورا وقد يُضطر حتى إلى التعاون مع حزب يميني متطرف.

لا يتيح النظام الانتخابي الهولندي لأي حزب أن يشغل مقاعد كافية في البرلمان الذي يضم 150 عضوا ليحكم بمفرده، مما يجعل التسوية والتفاوض أمرا ضروريا.

حصل حزب “الديموقراطيين 66” الوسطي بزعامة يتن على 26 مقعدا، وهو أقل عدد يُسجل على الإطلاق لفائز في الانتخابات.

وبالمثل حصل “حزب الحرية” اليميني المتطرف بقيادة فيلدرز على 26 مقعدا، وخسر بذلك 11 مقعدا مقارنة بعام 2023 عندما حقق فوزا مفاجئا.

إلا أن اليمين المتطرف ما زال قويا في هولندا حيث ارتفع تمثيل حزب “منتدى الديموقراطية” اليميني المتطرف من ثلاثة إلى سبعة مقاعد، بينما فاز حزب “الإجابة الصائبة 21” اليميني المتطرف أيضا بتسعة مقاعد، مقارنة بمقعد واحد فقط في انتخابات عام 2023.

وفي المجمل، فاز 15 حزبا بمقاعد في البرلمان.

يسعى يتن لتشكيل ائتلاف من أربعة أحزاب من مختلف الأطياف السياسية لاسيما “الحزب المسيحي الديموقراطي” اليميني الوسطي (18 مقعدا) و”حزب الشعب من أجل الحرية والديموقراطية” الليبرالي اليميني (22 مقعدا) وائتلاف الخضر/العمال اليساري (20 مقعدا).

ومن شأن ذلك أن يمنحه أغلبية مريحة من 86 مقعدا، لكن كل شيء متوقف على المفاوضات.

