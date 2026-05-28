إعلان مُتوقَع في شأن “الدفاع الجوي” بعد محادثات لزيلينسكي في السويد

يُتوقع أن يُصدِر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون عقب لقائهما الخميس في ستوكهولم إعلانا يتناول مسألة “الدفاع الجوي”، على ما أفادت الحكومة السويدية.

وأوردت صحيفة “أفتونبلادت” أن السويد ستعلن أنها ستتبرع لأوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز “ياس 39 غريبن” من التصميمين الأقدم “سي” و”دي”، وستبدأ مفاوضات معها لبيعها التصميم الأحدث “إي”.

وكانت الدولتان وقّعتا في تشرين الأول/أكتوبر 2025 إعلان نوايا في شأن شراء كييف ما بين 100 و150 طائرة من طراز “غريبن إي”.

ويعقد زيلينسكي وكريسترسون مؤتمرا صحافيا مشتركا عند الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش في قاعدة جوية في أوبسالا، على بُعد نحو 70 كيلومترا شمال ستوكهولم.

ولم يكن إعلان النوايا ملزما ولم يحدد تواريخ، لكن كريسترسون قال لدى توقيعه إن تسليم أولى الطائرات إلى أوكرانيا يمكن أن يحصل “خلال ثلاث سنوات” إذا سارت الأمور وفق ما هو مقرر.

وشدد زيلينسكي يومها على أن مقاتلة “غريبن أولوية” للجيش الأوكراني.

وكانت السويد علّقت سابقا خطط تزويد أوكرانيا مقاتلات “غريبن”، بعد أن طلبت دول شريكة إعطاء الأولوية للمقاتلات الأميركية من طراز “إف 16”.

