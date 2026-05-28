The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية السويسرية
حروب المعلومات
الديمقراطية الرقمية
الانتخابات العالمية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إعلان مُتوقَع في شأن “الدفاع الجوي” بعد محادثات لزيلينسكي في السويد

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

يُتوقع أن يُصدِر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون عقب لقائهما الخميس في ستوكهولم إعلانا يتناول مسألة “الدفاع الجوي”، على ما أفادت الحكومة السويدية.

وأوردت صحيفة “أفتونبلادت” أن السويد ستعلن أنها ستتبرع لأوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز “ياس 39 غريبن” من التصميمين الأقدم “سي” و”دي”، وستبدأ مفاوضات معها لبيعها التصميم الأحدث “إي”. 

وكانت الدولتان وقّعتا في تشرين الأول/أكتوبر 2025 إعلان نوايا في شأن شراء كييف ما بين 100 و150 طائرة من طراز “غريبن إي”.

ويعقد زيلينسكي وكريسترسون مؤتمرا صحافيا مشتركا عند الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش في قاعدة جوية في أوبسالا، على بُعد نحو 70 كيلومترا شمال ستوكهولم.

ولم يكن إعلان النوايا ملزما ولم يحدد تواريخ، لكن كريسترسون قال لدى توقيعه إن تسليم أولى الطائرات إلى أوكرانيا يمكن أن يحصل “خلال ثلاث سنوات” إذا سارت الأمور وفق ما هو مقرر.

وشدد زيلينسكي يومها على أن مقاتلة “غريبن أولوية” للجيش الأوكراني.

وكانت السويد علّقت سابقا خطط تزويد أوكرانيا مقاتلات “غريبن”، بعد أن طلبت دول شريكة إعطاء الأولوية للمقاتلات الأميركية من طراز “إف 16”.

بو/ب ح/ب ق

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية