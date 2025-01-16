إغلاق ملعب قبل مواجهة باريس ومكابي تل أبيب لفترة وجيزة بسبب طرد مشبوه (سلة)

reuters_tickers

1دقيقة

باريس (رويترز) – أغلقت الشرطة الفرنسية ملعب أديداس أرينا قبل مباراة الدوري الأوروبي لكرة السلة بين باريس سان جيرمان ومكابي تل أبيب الإسرائيلي يوم الخميس بسبب العثور على طرد مشبوه خارج الملعب.

وقال ضابط شرطة لرويترز إن السلطات منعت الجماهير من دخول منطقة الطوق الأمني في حين قام كلب بفحص طرد توصيل الطعام المتروك على دراجة.

وقام مختصون بتدمير الطرد في مكانه، وسمحت السلطات للجمهور بدخول المنطقة الأمنية بعد نصف ساعة.

وأبلغ ضابط شرطة رويترز “لم يكن هناك شيء. كان إجراء احترازيا”.

وصنفت الهيئة المعنية بمكافحة الشغب بوزارة الداخلية المباراة بأنها عالية المخاطر بسبب مخاوف أمنية مرتبطة بالتوتر القائم‭‭ ‬‬في الشرق الأوسط.

وأُعلن يوم الأربعاء عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، مما يمهد الطريق لإنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهرا.