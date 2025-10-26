إقالة المدير العام لشركة سوناطراك العامة

afp_tickers

1دقيقة

أُقيل المدير العام لشركة سوناطراك رشيد حشيشي، بعد عامين من توليه منصبه، بحسب ما أعلن التلفزيون الجزائري الرسمي الأحد من دون تقديم أسباب.

واستُبدل حشيشي الذي يشغل المنصب منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، بنور الدين داودي الذي شغل سابقا مناصب عدة عليا في قطاع المحروقات في الجزائر.

وعُيّن داودي في منصبه الجديد خلال احتفال رسمي أقامه وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب، بحسب صور بثها التلفزيون الرسمي.

وكان حشيشي ترأس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) بين نيسان/أبريل 2020 وآب/أغسطس 2023.

وتتولى “النفط” مهمة جذب مستثمرين إلى قطاعي النفط والغاز وإدارة دعوات تقديم العروض بالإضافة إلى منح تراخيص الاستكشاف والاستغلال.

وقبل عامين، تولى حشيشي إدارة شركة سوناطراك، خلفا لتوفيق حكار الذي أُقيل بعد قرابة أربع سنوات من قيادة هذه المجموعة التي تملكها الدولة والتي تُعدّ ركيزة أساسية للاقتصاد الجزائري.

وداودي هو المدير العام الخامس لشركة المحروقات الجزائرية منذ العام 2019.

أبه/س ح/الح