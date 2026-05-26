إقالة مدير سجن فنزويلي متهم بالتعذيب عقب أعمال شغب

واصل سجناء في مركز احتجاز في مدينة باريناس في غرب فنزويلا تمردّهم على خلفية تعرّضهم، كما يقولون، للتعذيب وسوء المعاملة، وذلك على رغم إقالة مدير السجن بعد أيام من تولّيه منصبه، في ظل تصاعد الانتقادات لظروف الاحتجاز في البلاد.

وتمكّن مئات السجناء الأحد من السيطرة على مركز الاحتجاز القضائي في باريناس للمحتجزين في قضايا جنائية عادية، بينما ورفعوا لافتات كتب عليها “أنقذونا” و”إنهم يعذبوننا”.

وظلّت مجموعة من السجناء متحصنة الاثنين على سطح المبنى، في حين حاول وسطاء إقناعهم بإنهاء التمرّد.

وذكر مرصد السجون الفنزويلي الحقوقي أنه تمّ نقل عشرات السجناء، من بينهم أكثر من 100 امرأة، بالحافلات إلى منشآت أخرى.

وقالت ماريا أوجينيا دوران البالغة 48 عاما، وهي زوجة أحد السجناء الذي يقبع خلف القضبان منذ أربع سنوات، إن السجناء تمردوا بعدما “تعرضوا للتعذيب والضرب”.

وشوهدت عدة حافلات تنقل سجناء وهي تغادر المنشأة الاثنين.

وتجمّع عشرات من أقارب السجناء قرب السجن للمطالبة بالشفافية بشأن الوجهة التي سيُنقل إليها ذووهم، ولضمان معاملتهم بشكل إنساني، وهو ما ردّ عليه قائد عسكري في الموقع قائلا إن السجناء اختاروا طوعا إمّا الانتقال إلى سجون أخرى أو البقاء.

وتمت إقالة مدير السجن إلفيس ماكواره غيريرو الذي لم يمضِ على تعييه سوى أسبوع واحد، بوفق ما أكده مسؤول لوكالة فرانس برس.

وقال مرصد السجون الفنزويلي إنه على رغم الوقت القصير الذي قضاه في المنصب، فرض ماكواره نظاما من الرعب شمل الضرب والتعذيب و”تفتيشات عنيفة” جرى خلالها تدمير ممتلكات السجناء داخل زنازينهم.

وينتقد نشطاء منذ سنوات الاكتظاظ الشديد في سجون فنزويلا ونقص الغذاء وانعدام الرعاية الطبية، إلى جانب ما يصفونه بانتهاكات منهجية لحقوق الإنسان.

وفي نيسان/أبريل، أكدت الحكومة مقتل خمسة أشخاص خلال أعمال شغب في سجن ياري الثالث الشديد الحراسة والذي يبعد نحو 70 كيلومترا عن كراكاس.

