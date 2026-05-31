إقامة دبي تستقبل الحجاج العائدين بختم خاص على الجوازات

رحّبت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب-دبي بالحجاج العائدين من السعودية إلى الإمارات عبر مطارات دبي بختم خاص على جوازات السفر يحمل شعار “الإمارات ترحب بعودة الحجاج”، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي الأحد.

وأورد بيان المكتب أن فريق “إقامة دبي” استقبل الحجاج بالورود والهدايا التذكارية، بمشاركة عدد من الأطفال.

وأكد مساعد المدير العام لقطاع شؤون المنافذ الجوية في إقامة دبي اللواء طلال أحمد الشنقيطي أن استقبال الحجاج بهذه اللفتة الرمزية “يعكس حرص إقامة دبي على تحويل إجراءات السفر إلى تجربة متكاملة تجمع بين الكفاءة التشغيلية ودفء الاستقبال”.

