إقليم أرض الصومال الانفصالي يعلن فتح سفارة في القدس

تل أبيب 19 مايو أيار (رويترز) – قال محمد حاجي سفير إقليم أرض الصومال الانفصالي اليوم الثلاثاء إن الإقليم سيفتح سفارة في القدس قريبا بعد أن أصبحت إسرائيل أول دولة تعترف رسميا بالجمهورية المعلنة من جانب واحد.

وفي المقابل، قال حاجي في منشور على منصة إكس إن من المتوقع أن تفتح إسرائيل سفارة في هرجيسة عاصمة إقليم أرض الصومال.

واعترفت إسرائيل بأرض الصومال دولة مستقلة وذات سيادة في ديسمبر كانون الأول، وهي خطوة رفضها الصومال ووصفها بأنها هجوم متعمد على سيادته.

ويتمتع الإقليم باستقلال فعلي، وبسلام واستقرار نسبيين، منذ عام 1991 عندما انزلق الصومال إلى حرب أهلية، لكن الإقليم لم يحصل حتى ديسمبر كانون الأول على اعتراف من أي دولة أخرى.

وعلى مدى السنين، حشد الصومال الجهات الفاعلة الدولية ضد أي دولة تعترف بأرض الصومال.

وتأمل المحمية البريطانية السابقة أن يشجع اعتراف إسرائيل الدول الأخرى على أن تحذو حذوها، مما يزيد من ثقلها الدبلوماسي ووصولها إلى الأسواق الدولية.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )