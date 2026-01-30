The Swiss voice in the world since 1935
إكسون موبيل تريد إطارا قانونيا متينا قبل الاستثمار في فنزويلا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

أكد الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل دارن وودز الجمعة ضرورة تعزيز الضمانات القانونية قبل الاستثمار مجددا في فنزويلا.

وقال وودز لشبكة سي إن بي سي إنه يسعى لمساعدة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إدراك أهمية “إرساء الإطار القانوني المناسب” في فنزويلا.

وسبق لوودز أن أبدى تردده في الاستثمار بفنزويلا خلال اجتماع مع ترامب في البيت الأبيض هذا الشهر، بعيد إطاحة واشنطن الرئيس نيكولاس مادورو والقبض عليه في عملية عسكرية.

ولم يخف ترامب رغبته في استغلال الثروات النفطية لفنزويلا التي تحظى بأكبر احتياط مثبت من الخام عالميا.

وانتقد ترامب موقف وودز خلال الاجتماع الذي عقد التاسع من كانون الثاني/يناير. واعتبر الرئيس التنفيذي للمجموعة حينها أن فنزويلا “غير مواتية للاستثمار”، مشيرا الى أن كراكاس صادرت أصول شركته مرتين.

وكانت فنزويلا تفرض منذ أعوام على شركات النفط الأجنبية، أن تمنح الدولة حصة غالبية في أي مشروع تنفذه، وهو ما دفع العديد منها لوقف العمل فيها، حتى قبل أن تفرض الولايات المتحدة حظرا على نفط كراكاس في العام 2019.

وأقر البرلمان الفنزويلي الخميس بضغط من واشنطن، تعديلا لقانون مصادر المحروقات من شأنه فتح القطاع أمام الشركات الخاصة وتقليل الضرائب، بما يسمح بإبرام عقود تعود بفائدة أكبر للشركات.

وأتى موقف وودز مع إعلان مجموعة إكسون موبيل تحقيق أرباح قدرها 6,5 مليارات دولار في الربع الأخير من العام 2025، بانخفاض قدره 14,6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبق.

وبلغت الإيرادات 82,3 مليار دولار، بانخفاض نسبته 1,3%. 

وأعلنت المجموعة الأميركية أنها حققت أرقاما قياسية في الإنتاج في نهاية 2025 في غويانا وحوض بيرميان الغني بالنفط الصخري في الولايات المتحدة، حيث سجلت الشركة أعلى إنتاج سنوي من النفط والغاز الطبيعي منذ 40 عاما. 

لكن انخفاض أسعار الخام أدى إلى تراجع أرباح قسم التنقيب والإنتاج، في مقابل ارتفاع طفيف في أرباح التكرير.

جمب/غد/كام

