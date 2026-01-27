إلبيت سيستمز تحصل على صفقة ذخائر قيمتها 183 مليون دولار من وزارة الدفاع الإسرائيلية

القدس 27 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إنها وقعت اتفاقية مدتها عدة سنوات مع شركة إلبيت سيستمز للحصول على ذخائر جوية قيمتها 183 مليون دولار.

وأضافت الوزارة أن الاتفاقية ستوسع قاعدة إسرائيل الصناعية في مجال الدفاع وستعزز قدرات الجيش في المستقبل القريب والعقد المقبل الذي ينطوي على تحديات أمنية.

وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس “توسيع القاعدة الصناعية الدفاعية لإسرائيل يمثل أولوية أمنية ووطنية أولى”.

وأضاف “خلال حرب لعامين في سبع جبهات مختلفة، أثبتت الصناعات الدفاعية الإسرائيلية دورها الحيوي في تحقيق التفوق في عملياته وتمكين جيش الدفاع الإسرائيلي من النجاح في الجو والبحر والبر وفي كل مسارح العمليات”.

وقال كاتس إن سياسته تتمثل في تنمية قطاع الدفاع الإسرائيلي بطريقة تعمق الشراكات مع الشركات المحلية، مما يعزز من قوة الاقتصاد.

وقال أمير بارام المدير العام للوزارة، إن مجموعة من الاتفاقيات ستمكن من تجديد المخزون والمشتريات لسنوات مقبلة.

وسبق لإلبيت، كبرى شركات الدفاع في إسرائيل، أن زودت الوزارة بمجموعة من الذخائر الدقيقة التي قال رئيسها التنفيذي بيتسلئيل مخليس إنها “أثبتت نفسها في الميدان وأسهمت بشكل كبير في التفوق الجوي الإسرائيلي في مسارح متعددة”.

(إعداد أحمد هشام للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)