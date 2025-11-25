The Swiss voice in the world since 1935
إلزام “غوغل” دفعَ 51,5 مليون يورو لموقع مقارنة الأسعار “توينغا”

ألزمت محكمة باريس التجارية الاثنين “غوغل” دفع 51,5 مليون يورو كتعويضات لموقع مقارنة الأسعار الفرنسي “توينغا” لاعتبارها في حكمها أن الشركة الأميركية العملاقة أساءت استغلال موقعها المهيمن.

ولم تحصل “توينغا” إلا على جزء من التعويضات كانت تطالب بها والبالغة 936 مليون يورو، وفقا للحكم الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس الثلاثاء، ما يؤكد خبرا نشرته موقع “مايند ميديا” الإخباري المتخصص.

وكانت “غوغل” غُرِّمَت 2,42 مليار يورو عام 2017 لإساءة استغلال موقعها المهيمن في سوق مقارنة الأسعار. وأصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمها المبرم بتأييد هذه الإدانة في نهاية عام 2024.

وادّعت شركة “توينغا” التي تأسست عام 2006 على “غوغل” للمطالبة بتعويضات لحقت بها في فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا وهولندا، وهي دول تُمثل 92 في المئة من إيراداتها.

أولي-كف/ب ح/جك

