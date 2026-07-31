إلغاء الحكم بالسجن 15 عاما الصادر بحق الرئيس البيروفي السابق أولانتا هومالا

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أعلنت المحكمة الدستورية في البيرو الخميس إلغاء الحكم الصادر بحق الرئيس اليساري السابق أولانتا هومالا بالسجن 15 عاما بتهمة الفساد، وأمرت بالإفراج عنه.

وجاء في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 15 تموز/يوليو “تقرر إعلان بطلان كل الإجراءات الجنائية المرفوعة ضد أولانتا هومالا”.

وفي نيسان/أبريل 2005، حُكم على هومالا بالسجن 15 عاما بتهمة غسل الأموال في قضية فساد مرتبطة بشركة البناء البرازيلية العملاقة “أودبريشت”. وتلقت زوجته نادين هيريديا الحكم نفسه لكنها فرّت إلى البرازيل.

ودين الزوجان بإساءة استخدام نحو 200 ألف دولار أرسلها الرئيس الفنزويلي آنذاك هوغو تشافيز عبر شركة فنزويلية، خلال الحملة الرئاسية لعام 2006.

تولى أولانتا هومالا (64 عاما) رئاسة البيرو من العام 2011 إلى العام 2016. وهو ثاني رئيس بيروفي سابق يُدان من بين أربعة رؤساء متورطين في فضيحة أودبريشت، وهي قضية كبيرة أدت إلى سجن عشرات السياسيين ورجال الأعمال في أميركا اللاتينية.

وبحسب وزارة العدل الأميركية، وزّعت الشركة البرازيلية متعددة الجنسيات ما مجموعه 788 مليون دولار على مدى أكثر من عقد في نحو عشر دول في أميركا اللاتينية للفوز عقود مناقصات عامة.

ويُحتجز هومالا حاليا في سجن خاص بالرؤساء السابقين يقع شرق العاصمة ليما.

كم/رك/جك