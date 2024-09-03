إلقاء القبض على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بتهم ارتكاب جرائم مالية

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من ليلى بسام وتيمور أزهري

بيروت (رويترز) – قالت ثلاثة مصادر قضائية في لبنان لرويترز إنه جرى إلقاء القبض على حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة يوم الثلاثاء في بيروت بتهمة ارتكاب جرائم مالية مرتبطة بشركة وساطة، وهو أول اعتقال له بعد سنوات من الاتهامات.

وشغل سلامة (73 عاما) منصب حاكم مصرف لبنان المركزي لمدة 30 عاما لكن شهوره الأخيرة شابتها اتهامات بارتكاب جرائم مالية، منها الإثراء غير المشروع من خلال الأموال العامة، من السلطات في لبنان وعدة دول أخرى.

وقال مصدر قضائي لرويترز إن السلطات ألقت القبض على حاكم مصرف لبنان السابق بتهم غسل أموال واحتيال واختلاس مرتبطة بشركة أوبتيموم إنفست بين عامي 2015 و2018، وهي شركة لبنانية تقدم خدمات للوساطة المرتبطة بالدخول.

ولم يرد هو أو محاميه على محاولات رويترز للوصول إليهما للحصول على تعليق يوم الثلاثاء. كان سلامة قد نفى في السابق أي اتهامات تتعلق بجرائم مالية.

وتختلف الاتهامات التي وجهت إليه يوم الثلاثاء عن جرائم مالية سابقة اتهم بارتكابها مرتبطة بشركة فوري أسوشيتس، وهي شركة يسيطر عليها شقيق سلامة، رجاء. واتهم الأخوان باستخدام فوري لتحويل 330 مليون دولار من الأموال العامة من خلال العمولات.

ورغم مواجهة سلامة اتهامات في لبنان ومذكرات اعتقال في كل من فرنسا وألمانيا وتحذير أحمر من الإنتربول، لم يتم القبض عليه من قبل.

وقال مصدر قضائي آخر إنه سيحتجز لمدة أربعة أيام ضمن “اعتقال احترازي” قبل تحويل القضية إلى المدعي العام في بيروت.

وقال المصدر القضائي إن سلامة اعتقل في قصر العدل في لبنان عقب جلسة استماع بشأن تعاملات المصرف المركزي مع شركة أوبتيموم إنفست.

وأضاف المصدر أن أوبتيموم تعاملت مع المصرف المركزي اللبناني لشراء وبيع سندات الخزانة وشهادات الإيداع ذات العائد السريع لتحقيق أرباح كبيرة.

وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة أوبتيموم إنفست اللبنانية رين عبود إنه لم يجر استدعاء الشركة إلى جلسة يوم الثلاثاء وإنها سمعت بتوقيف سلامة من وسائل الإعلام.

ووجهت عبود رويترز لبيان على موقع الشركة يقول إنها أجرت تدقيقا ماليا في أواخر عام 2023 ولم يجد “أي دليل على مخالفات أو ممارسات غير مشروعة” في تعاملات الشركة مع البنك المركزي اللبناني.

وقال وزير العدل اللبناني هنري خوري لرويترز إنه لا يملك تفاصيل عن الملف.

وأضاف “لا شك أن النائب العام قام بما هو مطلوب منه واستجوب المحافظ السابق رياض سلامة”.

وقال رئيس الوزراء المؤقت نجيب ميقاتي لقناة العربية الحدث إن الحكومة لن تتدخل في القضية.

وبعد توليه قيادة البنك المركزي في أعقاب حرب أهلية مدمرة استمرت 15 عاما، بنى سلامة سمعة باعتباره مسؤولا اتسم بالكفاءة في النظام المالي.

ويعكس سقوطه سقوط النظام المالي اللبناني، الذي انهار على مدار خمس سنوات في ظل أزمة اقتصادية طاحنة.