إمام: إيران قد تستهدف استثمارات أمريكية بالمنطقة حال تعرضها لهجوم

دبي 23 يناير كانون الثاني (رويترز) – ذكرت وكالات أنباء إيرانية أن إماما بارزا حذر اليوم الجمعة من أن الجمهورية الإسلامية قد تستهدف استثمارات مرتبطة بالولايات المتحدة في المنطقة ردا على أي هجوم أمريكي تتعرض له.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس إن هناك “أسطولا حربيا” أمريكيا يتحرك باتجاه إيران لكنه يأمل ألا يضطر لاستخدامه، مجددا تحذيره لطهران من قتل المتظاهرين أو استئناف برنامجها النووي.

وقال محمد جواد حاج علي أكبري، خطيب صلاة الجمعة في طهران، للمصلين اليوم “على العدو أن يعلم أنه في حال أي خطأ، فإن جميع مصالحه وقواعده في المنطقة ستكون أهدافا مشروعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وقال “التريليون دولار التي استثمرتموها في المنطقة في مرمى صواريخنا”. لم يحدد الاستثمارات التي كان يشير إليها.

وبشكل منفصل، نفى المدعي العام الإيراني محمد موحدي أن تكون طهران ألغت 800 عملية إعدام لأشخاص اعتقلوا في الاحتجاجات الأخيرة التي عمت البلاد، مثلما قال ترامب.

ونقلت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية عن موحدي القول “هذا الادعاء كاذب تماما، ولا وجود لمثل هذا العدد، ولم تتخذ السلطة القضائية أي قرار من هذا القبيل”.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد قال الأسبوع الماضي لشبكة فوكس نيوز “لا توجد خطة للإعدام على الإطلاق” لدى إيران، وذلك ردا على سؤال بشأن الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة طارئة اليوم الجمعة لمناقشة “العنف المثير للقلق” المستخدم في إيران ضد المتظاهرين، بينما ستدعو مجموعة من الدول محققي الأمم المتحدة لتوثيق الانتهاكات التي تردد أنها ارتكبت، وذلك من أجل محاكمات مستقبلية.

وتقول منظمات حقوقية إن الآلاف، بما في ذلك عدد من المارة، قتلوا خلال الاضطرابات التي مثلت أكبر تحد للحكومة الإيرانية منذ عام 2022.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)