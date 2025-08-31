The Swiss voice in the world since 1935
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إنتاج المصانع في الصين يسجل انكماشا للشهر الخامس على التوالي في آب/أغسطس

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

سجّل إنتاج المصانع في الصين في آب/أغسطس انكماشا للشهر الخامس على التوالي، وفق ما أظهرت بيانات رسمية صدرت الأحد رغم ارتفاعه قليلا، فيما تتواصل المحادثات التجارية مع واشنطن قبل الموعد النهائي الجديد لدخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في تشرين الثاني/نوفمبر.

وأفاد المكتب الوطني للإحصاءات إن مؤشر مديري المشتريات، وهو مقياس رئيسي للإنتاج الصناعي، بلغ 49,4 نقطة، ما يزيد قليلا عن 49,3 نقطة المسجلة في تموز/يوليو.

وتعود المرة الأخيرة التي سجلت فيها الصين رقما أعلى من 50، وهو ما يشير إلى النمو، إلى آذار/مارس.

وفي تموز/يوليو، عزا المكتب الوطني للإحصاءات الصعوبات التي يواجهها قطاع التصنيع إلى الأحوال الجوية الرديئة، بما في ذلك الفيضانات ودرجات الحرارة المرتفعة.

وتعاني الصين من أجل الحفاظ على تعاف اقتصادي قوي منذ بدء جائحة كوفيد، فيما تواجه أزمة ديون في قطاع العقارات الذي يعد حيويا للبلاد، وانخفاض الاستهلاك بشكل مزمن، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.

كذلك، أثرت الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة على اقتصاد بكين الذي يعتمد بشكل كبير على التصدير.

ومددت بكين وواشنطن هدنة تشمل معظم الرسوم الجمركية المتبادلة حتى 10 تشرين الثاني/نوفمبر مع استمرار المحادثات بينهما.

سام/الح

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
8 إعجاب
11 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
33 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
60 إعجاب
66 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية