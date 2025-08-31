إنتاج المصانع في الصين يسجل انكماشا للشهر الخامس على التوالي في آب/أغسطس

سجّل إنتاج المصانع في الصين في آب/أغسطس انكماشا للشهر الخامس على التوالي، وفق ما أظهرت بيانات رسمية صدرت الأحد رغم ارتفاعه قليلا، فيما تتواصل المحادثات التجارية مع واشنطن قبل الموعد النهائي الجديد لدخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في تشرين الثاني/نوفمبر.

وأفاد المكتب الوطني للإحصاءات إن مؤشر مديري المشتريات، وهو مقياس رئيسي للإنتاج الصناعي، بلغ 49,4 نقطة، ما يزيد قليلا عن 49,3 نقطة المسجلة في تموز/يوليو.

وتعود المرة الأخيرة التي سجلت فيها الصين رقما أعلى من 50، وهو ما يشير إلى النمو، إلى آذار/مارس.

وفي تموز/يوليو، عزا المكتب الوطني للإحصاءات الصعوبات التي يواجهها قطاع التصنيع إلى الأحوال الجوية الرديئة، بما في ذلك الفيضانات ودرجات الحرارة المرتفعة.

وتعاني الصين من أجل الحفاظ على تعاف اقتصادي قوي منذ بدء جائحة كوفيد، فيما تواجه أزمة ديون في قطاع العقارات الذي يعد حيويا للبلاد، وانخفاض الاستهلاك بشكل مزمن، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.

كذلك، أثرت الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة على اقتصاد بكين الذي يعتمد بشكل كبير على التصدير.

ومددت بكين وواشنطن هدنة تشمل معظم الرسوم الجمركية المتبادلة حتى 10 تشرين الثاني/نوفمبر مع استمرار المحادثات بينهما.

