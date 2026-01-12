إنترفاكس: أمين مجلس الأمن الروسي يتصل بنظيره الإيراني ويندد بالتدخل الأجنبي

موسكو 12 يناير كانون الثاني (رويترز) – ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء اليوم الاثنين أن أمين مجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو ندد خلال محادثة مع مسؤول إيراني كبير بما وصفه بأنه محاولة جديدة من قوى أجنبية للتدخل في شؤون إيران الداخلية.

وقالت إنترفاكس إن شويجو تحدث مع علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، وقدم تعازيه في وفاة كثيرين في احتجاجات عمت البلاد.

ونقلت إنترفاكس عن الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي أن “أمين مجلس الأمن القومي الروسي ندد بحزم بأحدث محاولة من قوى أجنبية للتدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية”.

وقال الرئيس مسعود بزشكيان أمس الأحد إن الولايات المتحدة وإسرائيل تريدان “زرع الفوضى والاضطراب” في إيران من خلال إصدار أوامر بما وصفه بأنه أعمال الشغب. وقالت إيران اليوم إنها تبقي الاتصالات مفتوحة مع الولايات المتحدة.

وذكر البيان الروسي أن شويجو عبر عن استعداده لتطوير التعاون على أساس معاهدة الشراكة الاستراتيجية التي وقعتها طهران وموسكو في 2025.

وأضاف البيان “اتفق الجانبان على مواصلة اتصالاتهما وتنسيق مواقفهما بهدف تعزيز الأمن”.

ويواجه القادة الإيرانيون احتجاجات نجمت عن شكاوى بسبب المصاعب الاقتصادية، وتطورت إلى دعوات لإسقاط المؤسسة الدينية الراسخة.

وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الانسان (هرانا) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا إنها تحققت من مقتل 572 شخصا. ولم يتسن لرويترز التحقق بصورة مستقلة من هذه الأرقام.

ووطدت روسيا وإيران علاقاتهما منذ أن أمر الكرملين بغزو أوكرانيا في 2022.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبزشكيان العام الماضي اتفاقية شراكة استراتيجية مدتها 20 عاما وطدت العلاقات العسكرية وعززت التعاون في مجموعة من المجالات، لكنها لم تتضمن بندا للدفاع المشترك.

