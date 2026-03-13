The Swiss voice in the world since 1935
إندونيسيا: تأجيل قمة مجموعة الثماني الإسلامية بسبب حرب الشرق الأوسط

جاكرتا 13 مارس آذار (رويترز) – قال مسؤول بوزارة الخارجية الإندونيسية اليوم الجمعة إن قمة مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، ومن بينها إيران، التي كان من المقرر عقدها في جاكرتا الشهر المقبل، تأجلت بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وتأسست منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي تضم بنجلادش ومصر وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان وتركيا، عام 1997 بهدف تعزيز التعاون بين هذه الدول.

وقال تري ثاريات المسؤول الكبير في وزارة الخارجية للصحفيين إنه لم تجر مناقشات لتحديد موعد جديد للقمة.

وكان من المقرر عقد قمة هذا العام في الفترة من 13 إلى 15 أبريل نيسان.

وأطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات جوية على إيران في 28 فبراير شباط. وردت إيران بشن غارات على إسرائيل ودول الخليج التي تتواجد فيها قواعد أمريكية.

واستضافت مصر قمة الدول الثماني الإسلامية النامية السابقة في عام 2024.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

