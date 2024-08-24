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إندونيسيا تنضم إلى المستشفى الميداني الإماراتي بغزة

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انضمّ فريق طبي اندونيسي إلى المستشفى الميداني الإماراتي في غزة بعد مشاركته في المستشفى الإماراتي العائم بهدف تقديم الرعاية الطبية للفلسطينيين، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وقالت الوكالة إن الطاقم الإندونيسي يضم 10 أطباء “ضمن تخصصات مختلفة لمشاركة الأطقم الإماراتية وتقديم العون وفق أعلى المعايير الصحية للمصابين والجرحى”.

وأضافت “يواصل باقي الطاقم الطبي الإندونيسي وعددهم 15 في المستشفى العائم المتمركز في العريش (مصر) جهوده في إجراء العمليات الجراحية وتقديم الخدمات الطبية للحالات المرضية التي يتم تحويلها لتلقي العلاج في الخارج”.

أم/

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