The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إندونيسيا قد تنسحب من “مجلس السلام” إذا لم يخدم مصالح الفلسطينيين

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

سينسحب الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو من مجلس السلام الذي أسسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إذا لم يكن إنشاء هذه الهيئة مفيدا للفلسطينيين، حسبما جاء في بيان حكومي، وذلك في ظل تصاعد الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران.

واجه الجنرال السابق انتقادات متزايدة من جماعات مسلمة بسبب قراره الانضمام إلى المجلس وتعهده إرسال آلاف من عناصر حفظ السلام إلى غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى عامين من الحرب المدمرة في القطاع الفلسطيني. 

وقال برابوو هذا الأسبوع لقادة جمعيات مسلمة محلية إن عضوية إندونيسيا في مجلس السلام تهدف إلى تحقيق سلام دائم في غزة، وفقا  لبيان لوكالة الاتصالات الحكومية الجمعة.

لكنه أضاف أن بلاده ستنسحب من المجلس إذا لم يخدم مصالح الفلسطينيين أو لم يتفق مع المصالح الوطنية الإندونيسية، على ما نقل بيان عن حنيف العطاس من جبهة الإخوان المسلمين. 

وأوضح حنيف “قال الرئيس إنه إذا رأى أنه لم يعد هناك أي فائدة لفلسطين … وأنه لا يتماشى مع المصالح الوطنية الإندونيسية، فسوف ينسحب”.

في بيان صدر هذا الشهر حثّ مجلس العلماء الإندونيسي، وهو أعلى هيئة دينية في البلاد، الحكومة الإندونيسية على سحب عضويتها من مجلس السلام، معتبرا أنه “غير فعّال في تحقيق سلام حقيقي في فلسطين”. 

حضر برابوو الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام في واشنطن الشهر الماضي، وتعهد بإرسال 8000 جندي إلى غزة ضمن قوة الاستقرار الدولية.

مرس/غد/ص ك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية