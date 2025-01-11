إنذار أحمر في مايوت مع اقتراب العاصفة ديكيليدي

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بعد أقلّ من شهر على إعصار شيدو المدمّر، تهدّد العاصفة ديكيليدي أرخبيل مايوت الفرنسي في المحيط الهندي الذي وضع في حالة إنذار أحمر السبت اعتبارا من العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (19,00 ت غ).

والمستوى الأحمر يعني “حظر التنقّل” برّا وبحرا ومنع “ارتياد الشاطئ” و”الخروج من المسكن”، بحسب ما أوضح المسؤول المحلي فرنسوا-كزافييه بيوفيل.

وأغلق المطار اعتبارا من الساعة 16,00 بالتوقيت المحلي وأوقف تسيير العبّارات عند الساعة 19,00.

وقال بيوفيل “لا بدّ لنا من الاستعداد لهذا الحدث الذي يبدأ ليلا… ويتواصل حتّى صباح الأحد”.

ووصلت العاصفة إلى شمال شرق مدغشقر قرابة الساعة 16,30 ت غ، بحسب ما أفادت خدمة الأرصاد الجوية المحلية.

ومن المرتقب أن تزداد شدّة العاصفة المصحوبة برياح تقدّر سرعتها الوسطية بـ 130 كيلومترا في الساعة وقد وصلت إلى 180 كيلومترا في الساعة، بحسب الأرصاد الجوية في مدغشقر.

ومن المتوقّع أن تشتدّ الظاهرة على مرّ الساعات لتتحوّل إلى عاصفة مدارية قويّة مساء الأحد ثمّ إلى إعصار مداري الإثنين، بحسب ما أوضحت المسؤولة عن مركز الأرصاد الجوية في مايوت فلوريان بن حسن.

وأتى هذا الانذار بعد أقل من شهر على الإعصار شيدو الذي ألحق أكبر قدر من الأضرار في تاريخ الأرخبيل في السنوات التسعين الأخيرة.

وتسبب شيدو بأضرار هائلة في أفقر المقاطعات الفرنسية. وأسفر مروره عن سقوط ما لا يقل عن 39 قتيلا وأكثر من 5600 جريح وتدمير الكثير من المساكن الهشة.

وقد تشكّلت طوابير انتظار أمام محطات الوقود في مايوت فيما راح السكان يخزنون المياه المعدنية على ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وتضمّ مايوت رسميا 320 ألف نسمة، لكن يعيش فيها في الحقيقة عدد أكبر بـ”مئة إلى مئتي ألف شخص، نظرا للمهاجرين غير النظاميين”، بحسب ما أفاد مصدر مقرّب من السلطات.

وتتشكّل الأعاصير عادة في المحيط الهندي بين تشرين الثاني/نوفمبر وآذار/مارس لكن حرارة المياه السطحية اقتربت هذه الفترة من 30 درجة مئوية في المنطقة، ما أتاح اشتداد العواصف في ظاهرة احترار مناخي سجّلت أيضا هذاالخريف في شمال الأطلسي والمحيط الهادئ.

كور-رر/غ ر-م ن/ود