إنذار جوي في عموم أوكرانيا وستة قتلى في ضربات روسية

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صدر إنذار جوي صباح الإثنين في كامل أنحاء أوكرانيا تقريبا إثر إقلاع عدد كبير من القاذفات الروسية، وذلك بعد سلسلة ضربات خلال الليل تسببت بسقوط ستة قتلى على الأقل في جنوب البلاد.

وحذر سلاح الجو الأوكراني عبر تلغرام “انتباه! خطر صواريخ في عموم أوكرانيا! إقلاع طائرات ميغ-31ك”، مشيرا كذلك إلى توجه قاذفات إستراتيجية من طراز توبوليف تو-95 إلى البلاد.

وطائرات توبوليف تو-95 هي قاذفات ذات نطاق عمل بعيد تم تطويرها في عهد الاتحاد السوفياتي ويمكنها حمل صواريخ كروز. وميغ-31 طائرات اعتراض وهجوم غالبا ما تستخدم لمواكبة القاذفات الإستراتيجية.

وقتل خلال الليل ما لا يقل عن ستة أشخاص وأصيب عشرون بجروح في ضربات روسية على ميكولاييف وزابوريجيا بجنوب أوكرانيا، وفق السلطات المحلية.

وأفاد حاكم منطقة ميكولاييف فيتالي كيم على تلغرام “اندلعت حرائق في مبان سكنية في المدينة، وكل أجهزة الطوارئ على الأرض”.

وكان رئيس بلدية ميكولاييف أولكسندر سنكيفيتش أعلن قبل ذلك عبر تلغرام أن “الروس هاجموا مدينتنا مجددا بمسيرات”.

– استهداف ميكولاييف وزابوريجيا –

والمدينة الواقعة على بُعد يزيد قليلا عن 50 كلم من نهر دنيبر الذي يشكل خط الجبهة بين الجيشين الأوكراني والروسي في هذه المنطقة، كانت حتى الآن بمنأى نسبيا عن هجمات قوات موسكو منذ أن استعادت كييف مدينة خيرسون الرئيسية القريبة في تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

في زابوريجيا التي تستهدفها القوات الروسية بشكل متكرر، أدت غارات إلى مقتل شخص وإصابة 20 ليل الأحد الاثنين، وفق ما أفاد حاكم المنطقة إيفان فيدوروف.

ومن الجانب الروسي، أعلنت وزارة الدفاع اعتراض أربع مسيرات أوكرانية فوق منطقة فورونيج المحاذية لأوكرانيا.

وكان البلدان نفذا في الليلة السابقة هجمات بمسيرات غير مسبوقة من حيث حجمها.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح الأحد إسقاط 43 مسيرة في أجواء منطقة موسكو، في أكبر هجوم من نوعه يستهدف العاصمة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

كما أشارت إلى إسقاط 36 مسيرة أخرى فوق منطقتين محاذيتين لموسكو وثلاث مسيرات فوق مناطق على حدود أوكرانيا.

وقال حاكم منطقة موسكو أندري فوروبيوف إن امرأة في الـ52 من العمر أصيبت بحروق في الوجه والعنق واليدين جراء شظايا، فيما أحرق منزلان.

واستهدفت ضواحي موسكو بعد أربعة أيام على هجوم روسي ضخم بمسيرات على العاصمة الأوكرانية التي تستهدف بصورة شبه يومية منذ شهر.

– قوات منهكة –

من جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا شنت ليل السبت الأحد هجوما بعدد “قياسي” من المسيّرات بلغ 145، فيما أفاد سلاح الجو عن اعتراض 62 من هذه المسيرات.

وبالنسبة إلى الوضع على الجبهة، تعاني القوات الأوكرانية من الإنهاك بمواجهة جيش روسي متفوق بالعديد والاسلحة، وهي تتراجع في عدد من القطاعات في شرق أوكرانيا فيما تسارع تقدم الجيش الروسي في الأسابيع الأخيرة.

وبحسب كييف والدول الغربية، فإن آلاف الجنود الكوريين الشماليين ينتشرون في منطقة كورسك الروسية حيث يسيطر الجيش الأوكراني على مئات الكيلومترات المربعة منذ هجومه المباغت في السادس من آب/أغسطس على المنطقة، وتؤكد كييف أنهم يشاركون في المعارك.

ولا يزال الغربيون يحظرون على كييف استخدام الأسلحة التي يمدونها بها لضرب عمق الأراضي الروسية أو لإسقاط طائرات روسية تستهدف المدن الأوكرانية.

أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأحد بأن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحضه على عدم تصعيد الحرب في أوكرانيا.

غير أن الكرملين نفى الإثنين حصول مثل هذا الاتصال وقال المتحدث باسمه دميتري بيسكوف أن تقرير الصحيفة “لا يمت للواقع بأي صلة على الإطلاق”.

وقال متحدث باسم فريق ترامب الذي يعود إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير، في بيان لوكالة فرانس برس إنه لا “يعلق على الاتصالات الخاصة بين الرئيس ترامب وقادة أخرين”.

وأكد ترامب مرارا أنه قادر على وضع حد للحرب في أوكرانيا “في يوم واحد”، بدون أن يوضح كيف يعتزم القيام بذلك.

بور/دص/نور