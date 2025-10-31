إنفيديا ستزود كوريا الجنوبية 260 ألف رقاقة إلكترونية متطورة

afp_tickers

3دقائق

أعلنت شركة إنفيديا الأميركية العملاقة للتكنولوجيا الجمعة أنها ستزود كوريا الجنوبية 260 ألفا من أحدث رقائقها الإلكترونية، خلال لقاء الرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ والرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وتضم كوريا الجنوبية اثنتين من أكبر شركات تصنيع رقائق الذاكرة في العالم، وهما سامسونغ للإلكترونيات وإس كيه هاينكس، اللتان تنتجان رقائق إلكترونية ضرورية لمنتجات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات التي يعتمد عليها هذا القطاع السريع التطور.

وأعرب لي عن أمله في أن تصبح بلاده قوة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقالت إنفيديا إنها “تعمل مع كوريا الجنوبية لتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في البلاد من خلال توفير أكثر من ربع مليون وحدة معالجة الرسوم (GPU) من إنفيديا عبر منصات الحوسبة السحابية ومصانع الذكاء الاصطناعي التابعة لها”.

وبموجب الاتفاق الموقّع الجمعة، ستخصّص 50 ألف رقاقة إلكترونية لمصنع جديد للذكاء الاصطناعي تبنيه سامسونغ للإلكترونيات.

وقالت شركة التكنولوجيا الكورية العملاقة “من خلال نشر أكثر من 50 ألف وحدة معالجة رسوم من إنفيديا، سيدمج الذكاء الاصطناعي في كل مراحل عملية التصنيع في سامسونغ”.

كما ستحصل مجموعة إس كيه ومجموعة هيونداي موتور على 50 ألف رقاقة لاستخدامها في مرافق الذكاء الاصطناعي.

وستحصل شركة نافر كلاود للخدمة السحابية التي تدير أكبر محرك بحث في كوريا الجنوبية، على 60 ألف رقاقة إلكترونية لتوسيع بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي.

وستنشر 50 ألف رقاقة أخرى في المركز الوطني للحوسبة بالذكاء الاصطناعي في سيول ولدى مزودي خدمات الحوسبة السحابية وتكنولوجيا المعلومات.

وقال هوانغ إن “ريادة كوريا في مجال التكنولوجيا والتصنيع تضعها في قلب الثورة الصناعية للذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت البنية التحتية للحوسبة المتسارعة حيوية مثل شبكات الطاقة والإنترنت واسع النطاق”.

هس/غد/الح