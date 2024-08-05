إنفينيون الألمانية المصنّعة للشرائح الإلكترونية تلغي 1400 وظيفة

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أعلنت شركة “إنفينيون” الألمانية لتصنيع الشرائح الإلكترونية الاثنين نيّتها إلغاء 1400 وظيفة ونقل 1400 وظيفة أخرى جراء بيئة السوق الصعبة، فيما أعلنت عن تراجع الأرباح وخفضت توقعاتها.

ويعد خفض الوظائف ضمن قوة عاملة يبلغ مجموعها حوالى 58600 حول العالم جزءا من عملية إعادة هيكلة على مستوى البلاد أُطلقت في أيار/مايو.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة يوخن هانيبك في بيان بينما صدرت نتائج الفصل الثالث من العام المالي للمجموعة إن البرنامج يهدف إلى “تعزيز تنافسيتنا”.

وأكد متحدث لفرانس برس أنه سيتم إلغاء الوظائف والانتقال إلى أماكن أقل كلفة من دون تقديم تفاصيل إضافية.

تأتي الأنباء بعدما أعلنت شركة “إنتل” العملاقة لتصنيع الرقائق الإلكترونية الأسبوع الماضي بأنها ستسرّح أكثر من 15 في المئة من قوتها العاملة فيما تسعى لخفض تكاليف بقيمة حوالى 20 مليار دولار هذا العام.

وسجّلت “إنفينيون” أرباحا صافية قدرها 403 مليون يورو (441 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى نهاية حزيران/يونيو، بتراجع نسبته 52 في المئة عن العام السابق.

وبلغت العائدات 3,7 مليارات يورو، مقارنة مع حوالى 4,1 مليارات قبل عام.

وخفضت المجموعة توقعاتها للعام 2024 وتتوقع الآن تحقيق عائدات بنحو 15 مليار يورو. وهذا الخفض هو الثالث مؤخرا مع توقع “إنفينيون” في وقت سابق مبيعات بنحو 16 مليار يورو.

وقال هانيبك إن “التعافي في أسواقنا المستهدفة لا يتقدّم إلا ببطء”.

وأشار إلى “زخم اقتصادي ضعيف مطوّل” لكنه شدد على أن “إنفينيون” ما زالت “صامدة بشكل جيد” في بيئة سوق “صعبة”.

وتراجعت العائدات في فرعيها “للطاقة الصناعية النظيفة” و”أنظمة الطاقة والاستشعار” بشكل كبير خلال الفصل مقارنة مع العام السابق، لكن المبيعات في فرعها للمركبات بقيت مستقرة.

سر/لين