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إنقاذ أربعة أشخاص إضافيين كانوا على متن سفينة شحن أغرقها هجوم الحوثيين (هيئة بحرية أوروبية)

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أعلنت مهمة الاتحاد الأوروبي “أسبيدس” لتأمين حركة الملاحة البحرية والسفن التجارية الخميس إنقاذ أربعة أشخاص إضافيين كانوا على متن سفينة شحن غرقت في البحر الأحمر في أعقاب هجوم للحوثيين عليها قبالة سواحل اليمن هذا الأسبوع.

وقالت “أسبيدس” في منشور على منصة إكس “في ليلة 9/10 تموز/يوليو، تم إنقاذ ثلاثة أفراد إضافيين من طاقم السفينة +إتيرنيتي سي+ يحملون الجنسية الفيليبينية وواحد من فريق الأمن البحري يحمل الجنسية اليونانية من البحر، ليصل العدد الإجمالي لمن أنقذوا إلى عشرة”.

وكان مجموع من على متن السفينة 25 شخصا بين أفراد الطاقم وأفراد الأمن، وفق مهمة “أسبيدس” الأوروبية المنتشرة في البحر الأحمر. ولم يتّضح بعد مصير باقي الأشخاص الذين لم يُعلن عن إنقاذهم.

وأعلن الحوثيون الأربعاء مسؤوليتهم عن الهجوم على سفينة الشحن “إتيرنيتي سي” قبالة سواحل اليمن الذي بدأ الإثنين وتواصل الثلاثاء، في تصعيد جديد لهجماتهم على سفن يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل في الممر البحري الحيوي.

وقالوا في بيان إنه تم “إنقاذ عدد من طاقم السفينة، وتقديم الرعاية الطبية لهم، ونقلهم إلى مكان آمن”.

وكانت “أسبيدس” أفادت الأربعاء بإنقاذ ستة ممّن كانوا على متن سفينة نقل البضائع “إتيرنتي سي”، في حين قضى ثلاثة من الطاقم في الهجوم، و”أصيب اثنان على الأقل، أحدهما عامل كهرباء روسي فقد ساقه”.

وأعلن المتمردون المدعومون من إيران هذا الأسبوع مسؤوليتهم عن هجومين استهدفا في غضون 24 ساعة سفينتين تجاريتين في البحر الأحمر.

آية-م ل/غ ر

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