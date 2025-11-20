إنقاذ جميع ركاب عبّارة كورية جنوبية جنحت على جزيرة غير مأهولة

أنقذ خفر السواحل في كوريا الجنوبية ركاب عبّارة وأفراد طاقمها بعدما جنحت على جزيرة غير مأهولة قبالة الساحل الجنوبي الغربي للبلاد.

وقال خفر السواحل إن العبّارة التي أبحرت الأربعاء من جزيرة جيجو الجنوبية متجهة إلى مدينة موكبو الساحلية جنحت قرابة الثامنة مساء (11,00 صباحا بتوقيت غرينتش).

ولم تسجّل إصابات خطرة، وقد نقل 246 راكبا و21 من أفراد الطاقم إلى ميناء قريب على متن مراكب إنقاذ، حسبما ذكر بيان لخفر السواحل.

ومن بين الركاب، نقل 27 شخصا إلى المستشفى بسبب إصابات طفيفة، بما فيها الصداع وآلام في الظهر.

وقال مسؤول في خفر السواحل لوكالة فرانس برس شرطة عدم كشف اسمه إن تحقيقا أوليا توصل إلى أن “العنصر المسؤول عن القيادة كان ينظر إلى هاتفه المحمول وشغّل القيادة الذاتية في منطقة كان يفترض أن يتم فيها تسيير العبّارة يدويا”.

وأضاف “ونتيجة لذلك، لم تتمكّن العبّارة من تغيير مسارها في الوقت المناسب وانحرفت نحو الجزيرة غير المأهولة وجنحت”.

وأشار إلى أن خفر السواحل يعتزمون توجيه اتهامات جنائية ضد هذا الفرد لأن ما حدث كان “إهمالا واضحا”.

وتظهر صورة نشرتها وكالة “يونهاب” للأنباء مقدِّم العبارة مرتطما بشاطئ الجزيرة المليء بالأشجار. وتظهر صورة أخرى ركابا ينتظرون الإنقاذ، وعدد كبير منهم يرتدي سترات نجاة.

في العام 2014، غرقت عبارة تحمل أكثر من 470 راكبا، معظمهم تلاميذ كانوا يقومون برحلة مدرسية، قبالة الساحل الجنوبي الغربي للبلاد، ما أسفر عن مقتل 304 أشخاص في أسوأ كارثة بحرية في كوريا الجنوبية.

