إنقاذ ناقلة النفط اليونانية المشتعلة قبالة اليمن “على وشك أن يبدأ” (المهمة الأوروبية)

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أعلنت مهمة “أسبيدس” التابعة للاتحاد الأوروبي الاثنين أن إنقاذ ناقلة النفط التي لا تزال مشتعلة بعد تعرضها لهجوم من المتمردين الحوثيين قبالة اليمن “على وشك أن يبدأ”.

وفي 21 آب/أغسطس، تعرّضت السفينة “سونيون” التي ترفع علم اليونان، لهجوم نفّذه المتمردون الحوثيون وأدى بحسب هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) إلى اندلاع حريق على متنها وتعطل محرّكها.

وأعلن الحوثيون أنهم قاموا بتفخيخ ثم تفجير ناقلة النفط “سونيون” التي سبق أن هاجموها في البحر الأحمر، ما تسبب باندلاع حرائق عدة على متنها قبل “السماح” بإنقاذها.

وأفادت مهمة “أسبيدس” الأوروبية في البحر الأحمر على حسابها على منصة اكس أن العملية التي تشمل شركات خاصة “على وشك أن تبدأ”.

وأضافت أن المهمة “ستؤمن حماية زوارق القطر التي ستقوم بعملية الإنقاذ وستسهل جهودها لمنع وقوع كارثة بيئية” في البحر الأحمر.

وتابعت “لا تزال هناك عدة حرائق مشتعلة على السطح الرئيسي للسفينة”، ولكن لا يوجد حاليا “أي علامة واضحة على حدوث تسرب نفطي”.

تم إجلاء طاقم السفينة “سونيون” المؤلف من 23 فيلبينيا وروسيين في اليوم التالي للهجوم من قبل فرقاطة فرنسية مشاركة في المهمة الأوروبية.

وأطلقت مهمة “أسبيدس” في شباط/فبراير لحماية السفن التجارية من هجمات الحوثيين.

منذ تشرين الثاني/نوفمبر، يستهدف المتمرّدون الحوثيون سفنا تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، في ما يعتبرونه دعما للفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل الحرب الدائرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس.

وأثّرت هجمات الحوثيين على حركة الشحن في المنطقة الاستراتيجية التي تمرّ عبرها 12% من التجارة العالمية، ما دفع بالولايات المتحدة الى تشكيل تحالف بحري دولي وضرب أهداف للحوثيين في اليمن، وقد شاركت بريطانيا في بعض الضربات.

مهمة “أسبيدس” محض دفاعية ويسمح لها باطلاق النار للدفاع عن السفن أو الدفاع عن نفسها.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن سفينتين أخريين أصيبتا الاثنين في هجمات قبالة سواحل اليمن.

ساع/نور/ح س