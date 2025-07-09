إنقاذ 5 من أفراد طاقم سفينة شحن تعرضت لهجوم في البحر الأحمر (هيئة بحرية)

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أكّدت وكالة “يو كاي أم تي أو” البريطانية للأمن البحري الأربعاء إنقاذ 5 من أفراد طاقم سفينة شحن تعرضت لهجوم في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، فيما قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إن “إترنيتي سي” غرقت.

وتعرّضت سفينة الشحن التي ترفع علم ليبيريا وتديرها شركة يونانية، لهجوم متواصل يومي الإثنين والثلاثاء ألحق بها أضرار بالغة.

وقالت “يو كاي أم تي أو” في تحديث لبيانها حول الهجوم الذي تعرّضت له السفينة “بدأت عمليات البحث والإنقاذ خلال الليل. أنقذ 5 من أفراد الطاقم، ويستمر البحث عن الباقين”.

وأكّدت شركة أمبري الأربعاء، في ردّ على طلب وكالة فرانس برس، غرق “إترنيتي سي”.

ولم يعلن الحوثيون بعد مسؤوليتهم عن الهجوم، الذي وقع بعد ساعات من تبنّي المتمردين المدعومين من إيران هجوم الأحد على سفينة “ماجيك سيز” في البحر الأحمر أيضا وتأكيدهم إغراقها بالكامل.

واتهمت السفارة الأميركية لدى اليمن الحوثيين بالوقوف وراء الهجوم على “إتيرنيتي سي” قبالة سواحل الحديدة، كما أفادت أمبري بأن السفينة “تتوافق مع أهداف الحوثيين المألوفة”.

وفي وقت سابق، قالت السلطات في الفيليبين إن جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 22 فردا باستثناء واحد فيلبينيون.

وأفادت مهمة “أسبيدس” الأوروبية لتأمين حركة الملاحة البحرية والسفن التجارية الثلاثاء في ردّ على فرانس برس بـ”مقتل ثلاثة من أفراد الطاقم هم كبير المهندسين، وأحد العاملين في غرفة المحركات، ومتدرب”، مشيرة إلى “إصابتين على الأقل بينهما كهربائي روسي فقد ساقه”.

ولم تؤكّد حصيلة الضحايا النهائية، بينما لا تزال أعمال البحث والإنقاذ جارية.

– مخاوف –

ونفّذ الحوثيون الذين يسيطرون على مناطق واسعة من اليمن لأكثر من عقد، عشرات الهجمات الصاروخية ضدّ إسرائيل وضد سفن في البحر الأحمر أكّدوا ارتباطها بإسرائيل، في خطوة أدرجوها في إطار إسنادهم للفلسطينيين.

ويثير استئناف العمليات في البحر الأحمر بالهجوم على “ماجيك سيز” الأحد، بعد توقف استمر أشهرا عدة، مخاوف حيال عودة الهجمات المتواترة في الممر البحري وانهيار الهدنة مع واشنطن.

ونشر الحوثيون فيديو دعائيا لاستهداف “ماجيك سيز”، يظهر المتمردين اليمنيين وهم يوجّهون “نداء تحذير” باللغة الإنكليزية لقائد السفينة طالبين منه إيقافها، قبل تفجيرها لاحقا وغرقها بحسب ما يظهر المقطع.

وأجبرت هجمات الحوثيين السفن على تغيير مسارها، ما أدى إلى تقلص حركة الملاحة عبر قناة السويس، الشريان الحيوي الذي يمرّ عبره عادة نحو 12 في المئة من حركة الملاحة العالمية، وفق الغرفة الدولية للشحن.

وقالت السفارة الأميركية لدى اليمن في بيان الثلاثاء إن الولايات المتحدة تدين الهجوم “الأعنف حتى الآن” الذي يشنه الحوثيون الذين يقوّضون حرية الملاحة في البحر الأحمر.

ويسري وقف لإطلاق النار مع الولايات المتحدة أعلن في أيار/مايو بوساطة عُمانية أنهى أسابيع من الضربات الأميركية المكثفة على اليمن، ويهدف إلى ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر.

ورغم الهدنة مع الأميركيين، أكّد الحوثيون في أيار/مايو أن السفن الإسرائيلية ستبقى “عرضة للاستهداف” في الممرات المائية قبالة اليمن، بما فيها البحر الأحمر وخليج عدن.

وتردّ إسرائيل على هجمات الحوثيين بتنفيذ ضربات على مواقع سيطرتهم في اليمن، بما فيها موجة هجمات الأحد استهدفت مدينة الحديدة الساحلية والمناطق المجاورة.

آية-م ل-ع ش/الح