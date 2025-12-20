The Swiss voice in the world since 1935
إن.بي.سي نيوز: نتنياهو يعتزم إطلاع ترامب على ضربات جديدة محتملة على إيران

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

20 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – ذكرت شبكة (إن.بي.سي نيوز) اليوم السبت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستمع إلى إفادة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشير إلى أن أي توسع في برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني يشكل تهديدا ربما يستدعي تحركا سريعا.

وأوضح تقرير الشبكة أن المسؤولين الإسرائيليين قلقون من قيام إيران بإعادة تشغيل مواقع تخصيب اليورانيوم التي قصفتها الولايات المتحدة في يونيو حزيران وأنهم يستعدون لإطلاع ترامب على خيارات استهداف برنامج الصواريخ مجددا.

ولم يتسن لرويترز حتى الآن التحقق من هذا التقرير.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

