إيتا الإيطالية تمدد تعليق رحلاتها الجوية إلى تل أبيب حتى 8 أغسطس

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ميلانو (رويترز) – مددت شركة إيتا الإيطالية للطيران يوم الثلاثاء تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى الثامن من أغسطس آب “بسبب التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ولضمان سلامة ركابها وأطقمها”.

كانت الشركة قد علقت في وقت سابق رحلاتها من وإلى العاصمة اللبنانية حتى يوم الثلاثاء.

وتتجنب شركات طيران المجالين الجويين الإيراني واللبناني وتلغي رحلات جوية إلى إسرائيل ولبنان مع تنامي المخاوف من اندلاع صراع أوسع نطاقا في المنطقة بعد مقتل قياديين كبيرين في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعة حزب الله اللبنانية.