إيران: أبلغنا الترويكا الأوروبية أن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ستكون له عواقب

reuters_tickers

1دقيقة

دبي (رويترز) – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يوم الثلاثاء إن طهران أبلغت القوى الأوروبية الثلاث الكبرى، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، أن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران ستكون لها عواقب.

وأضاف بقائي أن طهران أبلغت الدول الثلاث خلال اجتماع في جنيف بأنه ليس من حقها تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات، مضيفا أن الجانبين سيواصلان المحادثات النووية في الأيام المقبلة.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير سها جادو)