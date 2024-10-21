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إيران: أبلغنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التهديد الإسرائيلي لمواقعنا النووية

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دبي (رويترز) – ذكر إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يوم الاثنين في مؤتمر صحفي أسبوعي أن طهران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التهديدات الإسرائيلية لمواقعها النووية.

وتتوعد إسرائيل بمهاجمة إيران ردا على الهجوم الصاروخي الذي شنته عليها في الأول من أكتوبر تشرين الأول والذي أثار تكهنات واسعة النطاق بأن المواقع النووية الإيرانية قد تكون من بين الأهداف الإسرائيلية.

وقال بقائي في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون “التهديدات بمهاجمة المواقع النووية تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة… وهي مدانة… وأرسلنا رسالة بشأنها إلى… الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وفي سياق متصل، قال بقائي إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيتوجه إلى البحرين والكويت يوم الاثنين في إطار جهود طهران للتخفيف من حدة التوتر الإقليمي.

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