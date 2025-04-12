إيران: أجرينا محادثات “بناءة” مع واشنطن في عمان ونستأنف الأسبوع المقبل

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من باريسا حافظي

دبي (رويترز) – قالت إيران إنها أجرت محادثات “بناءة” مع الولايات المتحدة في سلطنة عمان يوم السبت بشأن برنامجها النووي المتسارع مشيرة إلى أن الطرفين اتفقا على استئنافها الأسبوع المقبل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بعمل عسكري إذا لم تنجح المحادثات في التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتلفزيون الرسمي “أعتقد أننا قريبون للغاية من التوصل إلى أساس للمفاوضات وإذا تمكنا من التوصل إلى هذا الأساس الأسبوع المقبل فإننا سنكون قد قطعنا شوطا طويلا وسنكون قادرين على بدء مناقشات حقيقية بناء على ذلك”.

وأضاف أن المحادثات، وهي الأولى بين إيران وإدارة ترامب، بما في ذلك ولاية ترامب الأولى بين عامي 2017 و2021، جرت في “أجواء بناءة وهادئة وإيجابية”.

ومضى يقول “اتفق الطرفان على مواصلة المحادثات…ربما السبت المقبل…ترغب إيران والجانب الأمريكي في إبرام اتفاق في المدى القصير. لا نريد محادثات من أجل محادثات”.

ولم يصدر بعد أي تعليق من الولايات المتحدة بشأن المحادثات.

وكانت محادثات يوم السبت غير مباشرة كما سعت إيران، إذ جرت بوساطة سلطنة عُمان، وليس وجها لوجه مثلما طلب ترامب.

وقال إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن كل وفد جلس في غرفة منفصلة، وتبادل الطرفان الرسائل عبر وزير الخارجية العماني.

وقال عراقجي إن لقاء مباشرا قصيرا جرى بين الوفد الإيراني والوفد الأمريكي الذي ترأسه مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بعد خروجهما من المحادثات غير المباشرة.

وأضاف عراقجي “بعد أكثر من ساعتين ونصف الساعة من المحادثات غير المباشرة، تحدث رئيسا الوفدين الإيراني والأمريكي لبضع دقائق بحضور وزير الخارجية العماني عند مغادرتهما المحادثات. تم (اللقاء) وفقا لآدابنا السياسية”.

وقال مصدر عماني لرويترز يوم السبت إن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة تركز على تهدئة التوتر في المنطقة وتبادل السجناء والتوصل إلى اتفاقات محدودة لتخفيف العقوبات على إيران مقابل كبح البرنامج النووي الإيراني.

ونفى بقائي تلك التصريحات دون تحديد الخاطئ منها.

وتتوسط سلطنة عمان بين القوى الغربية وإيران منذ فترة طويلة، وسبق أن توسطت في إطلاق سراح عدد من المواطنين الأجانب ومزدوجي الجنسية المحتجزين لدى الجمهورية الإسلامية.

وتتعامل طهران مع المحادثات بحذر وتشك في إمكانية أن تؤدي إلى اتفاق، كما أنها متشككة تجاه ترامب الذي هدد مرارا بقصف إيران إذا لم توقف برنامجها المتسارع لتخصيب اليورانيوم.

وفي حين تحدث كل جانب عن فرص تحقيق بعض التقدم، فإن الهوة بينهما لا تزال متسعة بشأن الخلاف المستمر منذ أكثر من عقدين. وتنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية، لكن الدول الغربية وإسرائيل تعتقد أنها تحاول سرا تطوير وسائل صنع قنبلة نووية.

وأوضح بقائي “هذه بداية. لذا من الطبيعي في هذه المرحلة أن يتبادل الجانبان مواقفهما الأساسية عبر الوسيط العماني”.

ومن شأن ظهور مؤشرات على أي تقدم المساعدة في تهدئة التوتر في المنطقة المشتعلة منذ عام 2023 مع اندلاع الحرب في غزة والأعمال القتالية بين إسرائيل وجماعة حزب الله في لبنان وتبادل إطلاق الصواريخ بين إيران وإسرائيل وهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر والإطاحة بالنظام في سوريا.