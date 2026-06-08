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إيران: أمريكا تتحمل مسؤولية مباشرة عن أحدث انتهاكات لوقف إطلاق النار وأفعال إسرائيل

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دبي 8 يونيو حَزِيرَان (رويترز) – قال إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين إن تبادلا للضربات بين إيران وإسرائيل لن يؤدي إلا إلى مفاقمة “الفوضى في العملية الدبلوماسية” مع الولايات المتحدة وسيزيد من شكوك إيران تجاه واشنطن.

وأضاف أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية المباشرة عن أحدث انتهاكات لوقف إطلاق النار وأفعال إسرائيل التي لا يمكن فصلها عن سياسات واشنطن.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

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