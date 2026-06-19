إيران: أمريكا تتحمل مسؤولية مباشرة عن هجمات إسرائيل على لبنان

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دبي 19 يونيو حزيران (رويترز) – نددت إيران بالهجمات الإسرائيلية على لبنان وحذرت من عواقبها على السلام والأمن الإقليميين، قائلة إن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية مباشرة عن الوضع.

وفي إشارة إلى مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي تم توقيعها هذا الأسبوع، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن وقف الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من الاتفاق على إنهاء الأعمال القتالية على جميع الجبهات.

وأضاف أن إيران ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالحها وأمنها وحلفائها.

(تغطية صحفية جنى شقير – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)