إيران: أمريكا لا تسعى في المفاوضات إلى وقف تخصيب اليورانيوم نهائيا

reuters_tickers

2دقائق

واشنطن 20 فبراير شباط (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة لم تطالب بوقف تخصيب اليورانيوم نهائيا خلال المحادثات النووية التي جرت في جنيف هذا الأسبوع، ولم تعرض إيران تعليقه.

وأردف يقول في مقابلة مع قناة إم.إس ناو الإخبارية “لم نعرض أي تعليق (لتخصيب اليورانيوم)، ولم تطلب الولايات المتحدة وقف التخصيب نهائيا”.

وأضاف “ما نتحدث عنه الآن هو كيفية ضمان أن يكون برنامج إيران النووي، ومن بينه التخصيب، سلميا وأن يظل سلميا إلى الأبد”.

وذكر أنه سيتم اتخاذ “إجراءات لبناء الثقة” من الناحية الفنية والسياسية لضمان بقاء البرنامج سلميا في مقابل اتخاذ إجراءات ما بشأن العقوبات، لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.

ولم يحدد الموعد الذي ستقدم فيه إيران اقتراحها المقابل للمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، لكنه عبر عن اعتقاده بأن التوصل لاتفاق دبلوماسي قريب جدا وأنه يمكن إبرامه “في فترة زمنية قصيرة جدا”.

وقال إنه يتوقع أن يقدم لهما مسودة في غضون يومين أو ثلاثة أيام مع إجراء المزيد من المحادثات في خلال أسبوع أو نحو ذلك.

وأعطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران أمس الخميس مهلة لمدة تترواح بين 10 أيام و15 يوما للتوصل إلى اتفاق أو مواجهة “أمور سيئة للغاية”، وذلك وسط تعزيزات عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط أثارت مخاوف من حرب أوسع نطاقا.

(تغطية صحفية سوزان هيفي – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)