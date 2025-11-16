إيران: أمريكا ليست مستعدة لإجراء مفاوضات نووية “متكافئة وعادلة”

دبي (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الأحد إن نهج الولايات المتحدة الحالي تجاه إيران لا يظهر أي استعداد لإجراء “مفاوضات متكافئة وعادلة”، وذلك بعد أن ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إلى احتمالية عقد مباحثات.

وفي أعقاب الهجوم الإسرائيلي على إيران في يونيو حزيران، والذي شهد أيضا تنفيذ هجمات أمريكية على منشآت نووية وصاروخية إيرانية، باءت محاولات استئناف الحوار بشأن برنامج طهران النووي بالفشل.

وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون وإسرائيل طهران باستخدام برنامجها النووي ستارا لجهودها الرامية إلى تطوير قدراتها النووية لامتلاك أسلحة نووية. بينما تؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي.

وعقدت طهران وواشنطن خمس جولات من المحادثات النووية غير المباشرة قبل الحرب التي استمرت 12 يوما، لكهنا واجهت عقبات مثل مسألة تخصيب اليورانيوم محليا، وهو ما تريد الولايات المتحدة من إيران التخلي عنه.

وقال عباس عراقجي، خلال مؤتمر عقد في طهران بعنوان (القانون الدولي تحت الهجوم) “لا يمكن للولايات المتحدة أن تتوقع الحصول عبر المفاوضات على ما عجزت عن كسبه في الحرب”.

وأضاف “إيران ستكون دائما مستعدة للانخراط في الدبلوماسية، ولكن ليس في مفاوضات يراد منها الإملاء”.

وخلال نفس المؤتمر، اتهم سعيد خطيب زاده نائب وزير الخارجية واشنطن بالسعي إلى تحقيق أهداف حربها من خلال “مفاوضات شكلية”.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)