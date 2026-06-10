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إيران: أمريكا وإسرائيل تقوضان العملية الدبلوماسية بانتهاك وقف إطلاق النار

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دبي 10 يونيو حزيران (رويترز) – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الأربعاء إن الجهود الدبلوماسية مع الولايات المتحدة لا يمكن أن تتقدم في ظل الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار، وذلك عقب ضربات متبادلة لطهران وواشنطن وقعت ليلا في منطقة الخليج.

واتهم بقائي واشنطن بتقويض العملية الدبلوماسية من خلال رسائل متناقضة وتغيير المواقف وانتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار، قائلا إن إسرائيل تُضر بالعملية أيضا من خلال الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار في لبنان.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير سها جادو)

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