إيران: أي نهاية للحرب الأمريكية الإسرائيلية يجب أن تكون نهائية

دبي 16 مارس آذار (رويترز) – نقلت شبكة أخبار الطلبة عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله اليوم الاثنين إن بلاده لم تطلب وقف إطلاق النار، وإنها تسعى للتأكد من وقف الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة بشكل نهائي.

وأضاف عراقجي أن مضيق هرمز مغلق فقط أمام “الأعداء ومن يدعمون عدوانهم”.

وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية أن سفن الدول غير المشاركة في الحرب تمكنت من عبور عبر المضيق بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية وبالحصول على إذن منها.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )