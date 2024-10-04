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إيران: أي وقف لإطلاق النار في لبنان يتعين أن يتزامن مع إجراء مماثل في غزة

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بيروت (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الجمعة في بيروت إن طهران تدعم جهود وقف إطلاق النار في لبنان بشرط أن تدعمه جماعة حزب الله ويتزامن مع وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف “ندعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار بشرط أن يكون مقبولا من الشعب اللبناني ومقبولا من المقاومة، وثالثا أن يتزامن مع وقف إطلاق النار في غزة”.

وأوضح عراقجي أيضا أن وجوده في بيروت “في هذه الظروف الصعبة” هو أفضل دليل على وقوف إيران إلى جانب لبنان ودعمها للشيعة.

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