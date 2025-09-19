إيران: إجراءات الترويكا الأوروبية تقوض “بشكل خطير” الجهود الدبلوماسية

reuters_tickers

1دقيقة

(رويترز) – نددت وزارة الخارجية الإيرانية يوم الجمعة بتحرك بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي الدول الثلاث المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، لإعادة فرض العقوبات على طهران واصفة هذا الإجراء بأنه “غير قانوني وغير مبرر واستفزازي” ويقوض “بشكل خطير” الجهود الدبلوماسية الجارية.

وقرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمؤلف من 15 عضوا في وقت سابق عدم رفع العقوبات عن إيران بشكل دائم بعد أن أطلقت الدول الأوروبية الثلاث الشهر الماضي عملية مدتها 30 يوما لإعادة فرض هذه العقوبات متهمة طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية والذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي.

وتنفي إيران وجود أي نية لديها لامتلاك سلاح نووي.

(تغطية صحفية إيناس العشري ويمنى إيهاب – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)