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إيران: إسماعيل هنية قُتل بمقذوف قصير المدى

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دبي (رويترز) – قال الحرس الثوري الإيراني يوم السبت إن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قُتل في طهران بمقذوف قصير المدى برأس حربي يزن حوالي سبعة كيلوجرامات، متوعدا بالانتقام الشديد.

وأثار اغتيال هنية يوم الأربعاء الماضي مخاوف من اندلاع صراع مباشر بين طهران وإسرائيل في منطقة مضطربة بالفعل بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة والصراع المتفاقم مع لبنان.

واتهم الحرس الثوري في بيانه “النظام الصهيوني الطائش والإرهابي” بالوقوف وراء اغتيال هنية، وتوعده “بالانتقام الشديد في الوقت والمكان المناسبين وبالطريقة الملائمة”.

واتهمت إيران وحماس إسرائيل بتنفيذ الضربة التي قتلت هنية بعد ساعات من حضوره حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

ولم تعلن إسرائيل المسؤولية عن الهجوم.

واتهم بيان الحرس الثوري أيضا “الحكومة الأمريكية المجرمة” بدعم الهجوم الذي قالت وسائل إعلام إيرانية إنه وقع في إحدى ضواحي شمال طهران.

ووري جثمان هنية الثرى يوم الجمعة في قطر حيث كان يقيم.

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