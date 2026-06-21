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إيران: اجتماع رباعي مع أمريكا وقطر وباكستان اليوم في سويسرا

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دبي 21 يونيو حزيران (رويترز) – نقل الإعلام الرسمي عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي القول إن اجتماعا رباعيا بين إيران والولايات المتحدة وقطر وباكستان سيعقد في منتجع بورجنشتوك الجبلي بسويسرا بعد ظهر اليوم الأحد.

وأوضح بقائي أن إيران ستعقد اجتماعات مع الوسيطين قطر وباكستان اليوم قبل الاجتماع الرباعي الذي قال إنه يأتي في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية