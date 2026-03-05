إيران: استهداف جماعات انفصالية خططت التسلل عبر الحدود الغربية

دبي 5 مارس آذار (رويترز) – قالت وزارة المخابرات الإيرانية اليوم الخميس إنها استهدفت مواقع “جماعات انفصالية” كانت تعتزم التسلل عبر الحدود الغربية، مضيفة أنها تكبدت خسائر فادحة.

وبحسب ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر، تشاورت جماعات كردية إيرانية خلال الأيام القليلة الماضية مع الولايات المتحدة بشأن ما إذا كانت ستهاجم قوات الأمن الإيرانية في غرب البلاد وكيفية ذلك.

وذكر بيان الوزارة الإيرانية، الذي بثته وسائل إعلام رسمية، أن القوات الإيرانية تتعاون مع “الأكراد النبلاء” لإحباط “الخطة الإسرائيلية-الأمريكية” لمهاجمة الأراضي الإيرانية.

(تغطية صخفية الولي الولي – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)