إيران: الاتفاق على آلية لمضيق هرمز شأن الدول المطلة عليه لا أمريكا

23 مايو أيار (رويترز) – قالت إيران اليوم السبت إن أي آلية تتعلق بمضيق هرمز يجب الاتفاق عليها بين إيران وسلطنة عمان والدول المطلة على المضيق، وإن الولايات المتحدة “لا علاقة لها” بهذا الأمر.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله أيضا إن إيران تركز على وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم من خلال محادثات بوساطة باكستانية بين طهران وواشنطن.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

