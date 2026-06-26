إيران: البيان المشترك لأمريكا ودول مجلس التعاون الخليجي استفزازي

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26 يونيو حزيران (رويترز) – قالت إيران اليوم الجمعة إن البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي يتضمن “مواقف تمثل تدخلا وغير مسؤولة واستفزازية”، وأضافت أن الوجود العسكري الأمريكي في الخليج يمثل مصدرا لانعدام الأمن وحدوث الانقسامات في المنطقة.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، أكدت إيران مجددا موقفها بأن مضيق هرمز يتعين أن يدار بالتنسيق مع سلطنة عُمان الدولة المشاطئة ووفقا لبنود مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة.

(تغطية صحفية إيمان أبو حصيرة – إعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)