إيران: الترويكا الأوروبية عرضت خطة لتأجيل العقوبات مليئة بشروط غير واقعية

reuters_tickers

1دقيقة

الأمم المتحدة (رويترز) – قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرفاني يوم الجمعة إن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا عرضت خطة لتأجيل تفعيل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، لكنه وصف هذه الخطة بأنها “مليئة بشروط مسبقة غير واقعية”.

وأضاف أن على الدول الثلاث المعروفة باسم الترويكا الأوروبية دعم “تمديد فني قصير وغير مشروط للقرار 2231” – الذي وضع الأساس للاتفاق النووي المبرم عام 2015.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية)